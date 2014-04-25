Реверс газа из Словакии может покрыть половину потребностей Украины - «Нафтогаз»

Об этом свидетельствуют документы компании «Нафтогаз Украины», сообщает Радио Свобода.

По данным украинской компании, реверс может гарантировать получение 30 миллиардов кубометров газа при годовой потребности 50 миллиардов кубометров.

На фоне высокой напряженности в отношениях двух стран Россия решила резко повысить цену экспортируемого в Украину газа.

Словакия дала понять, что в течение ближайших месяцев готова осуществить необходимые технические действия, чтобы предоставить около восьми миллиардов кубометров в год. Украина считает, что Словакия может поставлять гораздо больше газа.

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Существуют опасения, что в случае реверсных поставок российский «Газпром», доля которого в энергетическом балансе Евросоюза составляет около трети, может обвинить Словакию в нарушении условий контракта.

Министры энергетики Украины и Словакии 24 апреля в Братиславе провели с комиссаром Евросоюза по энергетике Гюнтером Оттингером переговоры по этому вопросу. Продолжение обсуждения ожидается в Киеве 25 апреля.





