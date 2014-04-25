Франция поддержала инициативу Польши о создании энергетического союза Европы

Президент Франции Франсуа Олланд поддержал инициативу премьер-министра Польши Дональда Туска по созданию общеевропейского энергетического союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В совместном заявлении французского лидера и главы польского правительства говорится, что они намерены продвигать план по созданию энергетического союза, цель которого сделать Европу "более независимой, более слаженной, более объединенной в энергетической политике". Лидеры двух стран намерены вынести предложение по созданию союза на обсуждение саммита Европейского совета, который состоится в июне текущего года. Как отметил премьер-министр Польши, инициативу уже поддержал глава Европейского совета Херман ван Ромпей.

Предложение создать общеевропейский энергетический союз, который уменьшил бы зависимость стран ЕС от поставок газа и нефти из России, Туск высказал в статье, опубликованной в газете Financial Times. Премьер отметил, что сейчас Россия, как основной поставщик газа в ЕС, имеет возможность диктовать цены на экспортируемое сырье и его объемы. По мнению Туска, для того, чтобы противостоять этой позиции, европейским политикам достаточно создать единый механизм, в качестве примера которого приводится Euratom - агентство, закупающее урановое сырье для АЭС всех стран Евросоюза.

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Глава польского правительства выделил шесть принципов, на которых, по его мнению, должен базироваться общеевропейский энергетический союз. Помимо создания единого механизма для заключения прозрачных газовых контрактов, на которые не будут влиять внерыночные факторы, участникам союза должна быть гарантирована поддержка в случае возникновения экстренных ситуаций, например - прекращения подачи газа из РФ.

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Для выполнения этой задачи власти Евросоюза должны поддерживать развитие энергетической инфраструктуры и в полной мере использовать другие топливно-энергетические ископаемые - уголь и сланцевый газ. Кроме того, предполагаемый союз должен диверсифицировать поставки энергоносителей. В связи с этим Туск рекомендовал обратить внимание на газовые рынки США и Австралии.



