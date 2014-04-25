Цены на Brent близки к максимуму семи недель

Цены на нефть Brent близки к максимуму семи недель на фоне усиления напряженности в Украине, сообщает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent и WTI торговались на уровне открытия торгов - $110,33 и $101,94 за баррель, соответственно.

Украинские войска вступили в бой с пророссийскими террористами на пути к контролируемому сепаратистами городу Славянску на востоке страны. МВД Украины сообщило, что его служащие и военные убили "до пяти террористов", уничтожив три блокпоста к северо-востоку от центра Славянска.

Госсекретарь США Джон Керри предположил, что США вскоре введут новые санкции против России, а Москва в свою очередь предложила Вашингтону использовать свое влияние для прекращения военных действий в Украине.

"Использование военной силы в Украине против пророссийских повстанцев поддержало цены. Усиление кризиса провоцирует рост цен на нефть", - сказал инвестиционный аналитик Phillip Futures в Сингапуре Тан Чи Тат. По его мнению, цены на Brent будут держаться в диапазоне $105-110 за баррель, а котировки WTI - выше $100.

Поддержку рынку также дает улучшение макроэкономических показателей США. В частности, объем заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 2,6 процента к февралю, сообщило в четверг министерство торговли, при прогнозе роста на 2 процента.

"Неразумно ожидать, что все показатели будут хорошими. Однако несмотря на ряд слабых отчетов, появляется все больше признаков улучшения состояния американской экономики и повышения прогнозов", - сказал Тан.