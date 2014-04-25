Тариф на электроэнергию АЭС снова повышают

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 мая повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих атомных электростанций Украины, на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/ч с 27,78 коп. за кВт/ч.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 24 апреля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ с 1 апреля повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

НКРЭ с 1 января 2014 года увеличила тариф на отпуск электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» на 4% - до 23,08 коп. за 1 кВт/ч с 22,2 коп.

По мнению экспертов, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков и блокирует выполнение работ по безопасности АЭС.

Тариф на атомную электроэнергию в Украине в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница составляет около 30%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.