Словакия готова в понедельник подписать соглашение об ограниченном реверсе газа в Украину

Министр экономики Словакии Томаш Малатинский сообщил, что в понедельник может быть подписан меморандум о поставках газа в Украину из Словакии, сообщает Украинская служба ВВС.

Для больших реверсных поставок газа нужны переговоры с Россией, сказал господин Малатинский после встречи с министром энергетики Украины Юрием Проданом и комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Оттингером.

Господин Оттингер, который поддержал эту сделку, сказал, что благодаря ограниченным реверсным поставкам из Словакии Украина может получать 10 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал УНИАН, Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из четырех главных международных газопроводов, которым хотела бы воспользоваться Украина. В Словакии объясняют свой отказ тем, что они боятся, что это может нарушить договоренности с российским "Газпромом".

Украина в течение последних двух лет не может договориться со Словакией о поставках газа по ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести к минимуму энергозависимость от «Газпрома».

«После долгих переговоров (со словацкой стороной - УНИАН) мы формально получили ответ, что этот участок - между украинско-словацкой границей и газоизмерительной станцией на словацкой стороне - виртуально контролирует «Газпромэкспорт». И «Газпромэкспорт» решает, в каком направлении качается газ: в Европу или в Украину», - сказал Коболев.

В то же время, «Газпром» называет реверсные поставки газа в Украину незаконными. Европейская комиссия заявила, что реверсные поставки газа из Словакии в Украину, о которых в настоящее время ведутся переговоры, являются законными, отбросив, таким образом, упреки со стороны России.