Крым может остаться без света из-за долгов предприятий

Об этом сообщает "Зеркало недели".

В частности, сообщается, что общая сумма задолженности составляет 741 миллион гривен. Как следствие, это может повлечь за собой вынужденное обесточивание добросовестных плательщиков, в том числе населения.

"ДТЭК Крымэнерго не имеет ни права, ни возможности отпускать электроэнергию потребителям без оплаты, так как это ставит под угрозу энергоснабжение Крыма. Чтобы сохранить энергетическую стабильность на полуострове, мы призываем всех наших клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать счета за свет согласно договорным условиям", - отметил директор по продажам ДТЭК Крымэнерго Дмитрий Гонтарь.

Читайте также«Укрэнерго» полностью возобновило электроснабжение КрымаЧто касается суммы задолженности, то в компании отметили, что это в 4 раза больше, чем ДТЭК Крымэнерго платит ежемесячно в "Энергорынок" за электроэнергию для полу острова.

Как сообщал УНИАН ранее, энергоснабжающая компания ДТЭК "Крымэнерго" в январе-марте 2014 года получила чистую прибыль в размере 16,419 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года предприятие закончило с чистым убытком в 59,421 млн грн.