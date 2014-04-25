США готовы дать отпор манипуляциям России с ценами на газ

Соединенные Штаты Америки готовы дать отпор манипуляциям России с ценами на энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сенатор США от штата Мичиган, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Карл Левин во время брифинга в Киеве.

«Мы должны дать отпор манипуляции России с ценами на энергоносители, это запугивает не только Украину, а многих соседей России. Мы должны положить конец энергетическому вымогательству России, это вымогательство должно закончиться и прекратиться, Россия пользуется энергетикой как оружием. Мы должны не дать возможности ей воспользоваться этим оружием», - заявил он.

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Также Левин отметил: «Мы должны многое сделать для диверсификации энергоносителей, и должна быть надлежащая цена за эти усилия. Мы можем уплатить большую цену как следствие наших действий против злоупотребления энергетикой в России».

При этом он заметил, что США «готовы заплатить большую цену за энергетику, за диверсификацию, за альтернативные источники, чем видеть войну». По словам сенатора, «Путин понимает, что мы будем действовать решительно для того, чтобы положить конец вымогательству России».