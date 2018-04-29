Чернобыльская зона станет хранилищем ядерных отходов

Кабинет министров Украины 23 апреля выделил земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Решение было принято в канун 28 годовщины крупнейшей в истории человечества ядерной катастрофы, спровоцированной экспериментом, проведенным по требованию Москвы 26 апреля 1986 года. Авария в первые дни унесла жизни сотни человек – ликвидаторов последствий катастрофы. По вине Москвы тысячи людей, получившие колоссальные дозы радиационного облучения, закончили свою жизнь в муках в течение последующих лет. В конечном итоге на сотни лет вперед в Украине будет безжизненная огромная по своим размерам территория. Возможно, одна из самых загрязненных на планете Земля.

Под ЦХОЯТ правительство выделило 45 га земли, хотя это должно было произойти еще 10 лет назад. Самое удивительное то, что тендер на строительство хранилища был проведен еще в 2004 году, в конце 2005 года был подписан контракт с американской компанией Holtec International, а участок предоставлен не был. Технико-экономическое обоснование проекта утвердили в 2009 году, а закон о размещении объекта парламент принял лишь в 2012 году.

«Она (компания Holtec - УНИАН) под ключ будет сооружать это хранилище», - сказал журналистам в ходе заседания правительства 23 апреля президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский. По его словам, компания будет осуществлять строительство до момента сдачи пускового комплекса, а затем по мере передачи технологии строительство будут реализовывать и украинские предприятия. «Эксплуатировать хранилище будет «Энергоатом». Стоимость проекта по ТЭО на весь этап заполнения топливом – 3,7 млрд грн, стоимость пускового комплекса – 1,2 млрд грн», - добавил он.

Паника вокруг «могильника»

Не успело высохнуть чернило на правительственном постановлении, как некоторые политики, журналисты и «зеленые» активисты начали сеять панику, пугая общественность «ядерными могильниками» и повторением Чернобыльской катастрофы. Некоторые СМИ уже успели растиражировать материалы под громкими заголовками: «Ядерный могильник под Киевом: призрак угрозы». Депутат Киевского городского совета, глава Партии зеленых Украины Денис Москаль, не разобравшись, бросился заявлять, что хранилище, под Киевом, является миной замедленного действия.

«Фактически это - создание нового Чернобыля на той же территории. Авария, произошедшая 28 лет назад, так ничему чиновников и не научила. Циничным в этой ситуации является то, что Кабмин принял решение о выделении земли под строительство ядерного могильника за несколько дней до годовщины трагедии. Вместо того, чтобы преодолевать последствия той аварии, руководство государства создает очередную проблему для будущих поколений», - сказал Москаль.

В свою очередь, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная выступила с резкой критикой в сторону ярых противников строительства ЦХОЯТ под Киевом.

«Могильник - это когда вырыл канаву, сбросил туда, и сверху засыпал землей. А здесь мы не изобретаем велосипед, это - принятая международная практика... Централизованное хранилище является высокотехнологичным инженерным сооружением. Оно не опасно. Этот проект все время использовался в политических целях», - сказала Кошарная, выступая на пресс-конференции в Киеве 25 апреля.

По ее словам, подобные хранилища имеют такие страны как Финляндия, Испания, Чехия и Словакия, а также Бельгия, несмотря на высокую плотность населения.

«Вот говорят, что в 100 км от Киева построят могильник. Простите, а Бельгия, страна с высокой плотностью населения, там тоже есть атомные станции, там такое же хранилище. Испания - точно по такой технологии (имеет хранилище - УНИАН), как мы собираемся строить. Во Франции завод по переработке отработавшего топлива в 30 км от Лазурного берега», - отмечает эксперт.

Тотальная ядерная зависимость от России

Украина - страна, где около 50% электроэнергии вырабатывается на 15 атомных энергоблоках. Это автоматически делает государство одним из крупнейших в Европе как потребителя ядерного топлива, так и производителя отработавшего радиоактивного материала. На протяжении многих лет главным поставщиком топлива является Россия. Украина в среднем ежегодно закупает его на 500-600 млн долл. Кроме этого, наша страна ежегодно перечисляет РФ около 200 млн долл. за услуги по хранению отработавшего на своих АЭС ядерного материала.

Украина с 2013 года должна была начать прием из России первых тонн ранее вывезенных на хранение ядерных отходов. Но из-за халатности чиновников страна оказалась полностью неготовой к выполнению этой задачи – провален план по строительству хранилища. Пока Москва согласилась отсрочить на три года возврат отработанного ядерного топлива, повысив плату за его хранение. Но если Украина не построит ЦХОЯТ и к 2016 году - а, скорее всего, так и будет - Кремль сможет предъявить не только финансовые, но и политические претензии. Цена услуги хранения радиоактивных отходов многократно выросла - с 2001 по 2011 год увеличилась почти в 3,4 раза.

ЦХОЯТ предназначен для хранения переработанного ядерного топлива большинства украинских АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Но в России пока нет завода по его переработке. Ожидается, что только после 2020 года РФ все-таки что-то построит. Пока же Украина отправляет в Россию отработанное на ВВЭР-1000 топливо только на хранение. Но самое интересное: Украина платит не только за хранение, но и за его переработку, которой нет.

Вопрос строительства в Украине собственного хранилища неоднократно подымался при президентстве Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, а также Виктора Януковича. Но ни одна власть так и не смогла перевести решение вопроса в практическую плоскость.

Украина спонсирует военную мощь России

Украина на сегодняшний день оказалась в парадоксальной ситуации. Страна не имеет достаточных мощностей по хранению и утилизации собственного отработанного ядерного материала. Ни одна из предыдущих властей так и не сделала реальных шагов, чтобы уйти от российской ядерной зависимости, позволяя тем самым северному соседу играть по его правилам. При этом, по мнению экспертов, Украина вынуждена ежегодно тратить колоссальные деньги из государственного бюджета на развитие ядерного военного потенциала России, которым Москва с легкостью и явным цинизмом пугает Украину.

«Мы финансируем ядерный промышленный комплекс России, которая за эти деньги производит ядерные боеголовки... То есть, мы вкладываем деньги в развитие ядерно-промышленного комплекса России не только мирного, но и военного, потому что у них все в одном ведомстве», - отмечает Ольга Кошарная.

«Мы и болгары - единственные, кто возим отработанное топливо для хранения в России за сумасшедшие деньги», - подчеркнула эксперт.

Как бы там ни было, но совершенно очевидным является острая необходимость Украины в строительстве собственных безопасных мощностей по хранению ядерных материалов. Чем более совершенный и замкнутый цикл по обращению с ядерным топливом мы имеем, тем сильнее крепчает наше положение на мировой арене. А энергетики отмечают, что те ядерные отходы, которые мы привыкли расценивать как мусор, в недалеком будущем, при условии внедрения новых технологий, будут являться ценным источником энергии. Ведь, как известно, на эксплуатируемых сейчас отечественных АЭС «сгорает» лишь около 4% урана, содержащегося в тепловыделяющих сборках (ТВС).

Артем Белоусов (УНИАН)