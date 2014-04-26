Россия теряет свои позиции на топливном рынке Китая

Позиции России в качестве главного поставщика мазута в Китай могут пошатнуться, так как РФ все больше перерабатывает внутри страны, при этом Венесуэла и Сингапур наращивают экспорт в Китай, восполняя пробелы на рынке, сообщает Вести.Экономика.

Повышенная конкуренция продукции Японии и Южной Кореи для прямогонного мазута из России (SRFO) привела к тому, что споты стали самыми высокими за всю историю, что побудило Китай к использованию более дешевого топлива из Венесуэлы и Сингапура.

В I квартале Венесуэла и Сингапур были основными поставщиками мазута в Китай, так как объем экспорта из этих стран составил 1,42 млн тонн и 1,40 тонн соответственно, что на треть выше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт России в Китай упал примерно на 40% до 1,17 млн за аналогичный период.

Поставки России в Китай начали падать в середине прошлого года, сначала они упали ниже сингапурских в III квартале и венесуэльского экспорта в IV квартале, хотя РФ сохраняла позицию поставщика №1 в течение всего прошлого года. Россия была главным экспортером с 2011 г.

"Российский экспорт был ограниченным, тогда как объем венесуэльской нефти неуклонно растет в Китае", - заявил один из главных нефтепереработчиков страны.

Использование венесуэльской нефти в качестве исходного сырья для НПЗ начало сокращаться, равно как и спрос на продукцию падает.

По данным китайских источников, около 60% венесуэльского мазута поставляется в Китай и продается как судовое топливо - сегмент, в котором российский мазут не может составить конкуренцию.

В целом китайский импорт нефти упал на 20% до 5,57 млн тонн на фоне того, что спрос на прямогонный мазут снизился, так как уменьшились темпы обработки.

Сингапурские трейдеры заявили, что нет ничего удивительного в том, что Сингапур встал в один ряд с Венесуэлой.

Город-государство является крупнейшим в мире центром заправки морских судов. Так, в прошлом году было продано 42,7 млн тонн судного топлива.



