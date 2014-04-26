«Газпром» уверяет, что летом начнут строить «Южный поток» в Болгарии и Сербии

Основное строительство участка газопровода «Южный поток» на территории Болгарии и Сербии начнется летом этого года, первый газ будет поставлен в конце 2015 года. Об этом говорится в сообщении управления информации «Газпрома», передает «Газета.Ru».

«Сегодня только «Южный поток» может дать Европе реальные дополнительные гарантии энергетической безопасности», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Договор на поставку оборудования и материалов, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию участка газопровода в Болгарии будет заключен в ближайшее время. В Сербии выполняются аналогичные работы», — отмечают в пресс-службе.

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Ведется подготовка к укладке морского участка «Южного поток». Уже в мае этого года начнется поставка труб в Болгарию. В июне будут развернуты работы на российском побережье, в июле — на болгарском. Осенью будет дан старт укладке морского участка. Первый газ по газопроводу будет поставлен в конце 2015 года.

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«В Сербской Республике ведется подготовка межправительственного соглашения о сотрудничестве при строительстве и эксплуатации газопровода-отвода от «Южного потока» и энергетических мощностей», — отмечают в сообщении.

