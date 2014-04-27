«Краснодонуголь» полностью восстановил производство

По состоянию на 27 апреля все структурные подразделения ПАО «Краснодонуголь» работают в штатном режиме. Ситуация стабилизировалась. В полном объеме работы идут во всех очистных забоях и на поверхности. За прошедшие сутки краснодонские горняки добыли 11 тыс. тонн угля.

Достигнуто соглашение между руководством «Краснодонугля» и шахтерским коллективом, которое позволило возобновить работу предприятия. Переговорный процесс продолжался четверо суток. За это время стороны обсудили самые острые вопросы, которые волновали горняков и наметили пути решения по каждому из них. В итоге, в субботу, 26 апреля на вторую смену заступило более 85% сотрудников, последующие смены вышли в 100 % составе. На площади возле административного здания объединения протестующих нет.

Генеральный директор ПАО «Краснодонуголь» Александр Ангеловский выразил благодарность трудовому коллективу за выдержку и конструктивный диалог: «Я благодарен переговорной группе и профсоюзным организациям. Всем работникам объединения, кто сохранил спокойствие и порядок на площади, не допустил силового противостояния и хаоса. В эти дни весь наш коллектив смог отбросить эмоции и восстановить производство. Мы смогли услышать друг друга – это именно то, чего ждали десятки тысяч краснодонцев. Впереди нас еще ждет большой путь по наработке компромиссных решений, полная перезагрузка отношений между руководителями и работниками».

Справка: 22 апреля возле административного здания ПАО «Краснодонуголь» начались акции протеста, которые продолжались до субботы. Незамедлительно был начат переговорный процесс между группой доверия от шахтерского коллектива и руководителями «Краснодонугля».