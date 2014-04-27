Лидер профсоюза горняков: на «Краснодонугле» нашли компромисс – производство восстановлено

Об этом сообщает Конфедерация независимых профсоюзов Украины.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил: «Самое главное, что в урегулировании конфликта приложили усилие, как шахтеры, так и руководство «МЕТИНВЕСТА». Стороны пришли к соглашению, что будет повышена заработная плата, а также создана комиссия по наработке и принятию нового коллективного договора.

Уже сегодня решен ряд вопросов, которые на первый взгляд являются второстепенными, но для шахтеров, они есть главенствующими, так как напрямую влияют на взаимоотношение и формирование морально-психологического климата в коллективе.

Важно и другое. Горняки не позволили разыграть «шахтерскую карту», не поддавались экстремистским настроениям во время конфликта, как и попыткам извне использовать шахтеров, как пушечное мясо».

Напомним, ранее пресс-служба ПАО «Краснодонуголь» распространила информацию, что по состоянию на 27 апреля все структурные подразделения предприятия работают в штатном режиме. Ситуация стабилизировалась. В полном объеме работы идут во всех очистных забоях и на поверхности. За прошедшие сутки краснодонские горняки добыли 11 тыс. тонн угля.