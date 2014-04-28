New York Times: США применят санкции против глав "Газпрома" и "Роснефти"

США готовятся ввести санкции против президента "Роснефти" Игоря Сечина и председателя правления ОАО "Газпром"Алексея Миллера, пишет в понедельник газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США, передает РИА Новости.

Слухи о включении Сечина в санкционные списки появлялись и ранее, однако затем не подтвердились. Санкции предполагают замораживание активов в юрисдикции США и запрет американским компаниям и гражданам на ведение бизнеса с людьми, входящими в список.

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Напомним, страны G7 в субботу обвинили Россию в несоблюдении Женевского соглашения о деэскалации в Украине и пригрозили новыми санкциями.