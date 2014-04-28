ЕС хочет продлить маршрут «Южного газового коридора»

08:33, 28 апреля 2014
Энергетика
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Европа готова инвестировать почти 6 млрд евро в строительство трубопроводов для закупок сырья из Азербайджана, Туркмении и Ирана.

Европейский союз собирается продлить маршрут поставок газа

Европейский союз собирается продлить маршрут поставок газа по «Южному газовому коридору» из Азербайджана от его конечной точки на юге Италии вглубь континента, сообщил «Ведомостям» представитель Еврокомиссии (ЕК).

На 2014-2020 гг. утверждена программа строительства газопроводов, в том числе между Испанией и Францией, которые также рассчитывают получать каспийский газ. Для этого сформирован специальный фонд в объеме 5,8 млрд евро. Это позволит Европе увеличить поставки газа из Азербайджана и начать экспорт из Туркмении и Ирана (в случае снятия санкций), сообщил он.

Испания заинтересована в проекте «Южный газовый коридор», заявил на прошлой неделе в Баку испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо. Французская GDF Suez еще в конце прошлого года заключила контракт на покупку в Азербайджане 2,6 млрд куб. м газа в год с 2019 г. Получать азербайджанский газ хочет даже Польша, говорил в апреле министр экономики страны Януш Пехочиньский.

Проект «Южный газовый коридор» предполагает строительство к 2019 г. системы газопроводов TANAP-TAP от азербайджанского месторождения Шах-Дениз (запасы 1,2 трлн куб. м, оператор BP, 10% в проекте принадлежит «Лукойлу») через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии. По ним планируется поставлять 6 млрд куб. м газа в Турцию и 10 млрд куб. м в Европу. 

Туркмения и Иран прежде тоже назывались потенциальными участниками «Южного газового коридора». Между Туркменией и Азербайджаном планировалось строительство соединительного транскаспийского газопровода, но договориться они не смогли. Вместо этого Туркмения начала экспорт газа в Китай. 

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