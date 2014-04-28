Украина и Словакия подпишут сегодня договор о реверсе газа

Киев и Братислава достигли договоренности о реверсных поставках газа Украине, которые помогут снизить зависимость этой страны от российских энергоносителей.

Сегодня, 28 апреля, будет подписан соответствующий договор, пишет "Немецкая волна" со сслыкой на министра экономики Словакии Томаша Малатинского.

Согласно этому договору, газ Украине будет поставляться по газопроводу Вояны - Ужгород. Ранее словацкая газотранспортная компания Eustream сообщила, что реверсные поставки газа по этому маршруту могут начаться в октябре и достигать трех миллиардов кубометров в год. С марта 2015 года этот показатель может возрасти до 10 млрд кубометров.