Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть растут, стремясь к максимуму семи недель, на фоне усиления напряженности в Украине и задержки в открытии нефтяных портов в Ливии, пишет Reuters.

В 9.35 МСК фьючерсы на Brent с поставкой в июне подорожали на $0,17 до $109,75 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в июне - на $0,43 до $101,03 за баррель.

США и ЕС планируют на этой неделе объявить о новых санкциях против России, нацеленных в основном на людей и компании в "ближнем круге" президента Владимира Путина.

Российская нефтепроводная монополия Транснефть на прошлой неделе выразила опасение, что Украина захватит трубопровод для доставки нефтепродуктов в Венгрию.

"Если конфликт между странами усилится, рост военного потребления топлива и повышенный риск перебоев в снабжении продолжат стимулировать рост мировых цен на нефть", - написали в отчете аналитики Barclays.

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