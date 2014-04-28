«Укрнафта» увеличила прибыль на 35%

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-марте 2014 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% – до 452,035 млн грн с 334,930 грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход «Укрнафты» от реализации продукции за первые три месяца текущего года увеличился по сравнению с январем-мартом 2013 года до 5,120 млрд грн с 4,698 млрд грн.

Валовая прибыль компании за 3 месяца 2014 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,165 млрд грн с 2,210 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 3,8% по сравнению с 2011 годом – до 1,428 млрд грн.

В январе-сентябре 2013 года компания сократила чистую прибыль на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 764,324 млн грн с 1,5 млрд грн.

Финансовые результаты за 2013 год компания не публиковала.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнедынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтырское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

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