Украина предлагает Словакии объединить газотранспортные системы

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор украинской газотранспортной системы, предложила оператору ГТС Словакии компании Eustream подписать операторское соглашение об объединении соседних газотранспортных систем.

«Такое соглашение соответствует требованиям Европейского энергетического сообщества, полноправными членами которого являются обе страны», - говорится в пресс-релизе НАК «Нафтогаз Украины», которая владеет 100% акций «Укртрансгаза».

Согласно сообщению, до сегодняшнего дня Eustream отказывалась подписывать такое соглашение.

Кроме того, в ответ на информацию, распространенную Eustream 24 апреля, «Нафтогаз Украины» сообщает, что «Газпром экспорт», дочерняя компания российского «Газпрома», не осуществляет функций оператора газотранспортной системы Украины и что соответствующий договор не был подписан между российской компанией и «Укртрансгазом».

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Как известно, 28 апреля 2014 года в столице Словакии Братиславе «Укратрансгаз» и Eustream намерены подписать соглашение о реверсных поставках газа.

Согласно сообщению Eustream, делегация словацкой компании посетила Киев 25 апреля, где обсудила с представителями “Укртрансгаза” и НАК "Нафтогаз Украины" «незначительные изменения в текст меморандума».

После подписания документа Eustream в сжатые сроки изучит технические варианты транспортировки газа по газопроводу Вояны-Ужгород, чтобы ускорить запуск обратного потока и увеличить первоначально запланированный объем поставок.

Украина на протяжении последних двух лет не может договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».