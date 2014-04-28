Беларусь понижает экспортные пошлины на нефть

Беларусь с 1 мая понижает до российского уровня экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории Таможенного союза. Это предусмотрено распространенным сегодня постановлением Совета министров, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно документу, экспортная пошлина на сырую нефть снижается с $387 до 376,1 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин и бензины товарные уменьшена с $348,3 до 338,4 за тонну, на легкие, средние дистилляты - с $255,4 до 248,2 за тонну.

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Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин, нефтяной кокс (кроме кальцинированного) и нефтяной битум.

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Пошлина на дизельное топливо снижается с $251,5 до 244,4 за тонну, на сжиженные углеводородные газы - с $129,1 до 88,3 за 1 тонну.