Милиция и СБУ проводят следствие в компании «Укргазвыдобування»

Сотрудники МВД и СБУ 28 апреля проводят следственные действия в помещении центрального офиса крупнейшего в Украине газодобытчика государственной компании «Укргазвыдобування», говорится в сообщении компании.

"В данный момент в помещении ПАО «Укргазвыдобування» по адресу ул. Кудрявская, 26/28 проводятся следственные действия с участием сотрудников МВД Украины и СБУ. Следственные действия проводятся на основании постановления суда о выемке документов", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что работа "Укргазвыдобування" проходит в штатном режиме.

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Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе следственные действия проводились в госкомпании "Укртрансгаз", оператора украинской газотранспортной системы.

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».