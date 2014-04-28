Возобновление добычи нефти на Кашагане могут отложить на два года

Добыча нефти на месторождении Кашаган в казахстанском секторе шельфа Каспия может начаться в конце 2015 года или в 2016 году, сообщил в интервью изданию Financial Times министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Ерболат Досаев, передает РИА Новости.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре прошлого года, через две недели после начала, из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Ранее Досаев сообщал, что Кашаган может не выйти на коммерческую добычу в 2014 году. Один из участников проекта, францйзская Total, ожидает полного восстановления добычи на Кашагане в конце 2015 года.

По информации издания, анализ, который проводился в течение нескольких месяцев, выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, которые появились в результате воздействия на металл попутного газа с высоким содержанием серы. Источники издания сообщают, что для возобновления добычи требуется замена трубопровода, по которому нефть и газ транспортируются с искусственного острова на Каспии на побережье, длиной 200 километров.

По словам Досаева, задержка с началом добычи на Кашагане приведет к потере 0,5% ВВП Казахстана в текущем году.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total и Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC.

Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров.

Общий объем инвестиций в проект, старт которого неоднократно переносился, к настоящему времени составляет около 50 миллиардов долларов.