Яценюк: Украина подаст в суд, если «Газпром» не согласится на условия Киева

Украина готова платить за российский газ не более 268 долл. за тысячу кубометров и готова отстаивать свою позицию в суде, если российский газовый монополист не согласится на предложенные Киевом условия. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Хочу еще раз официально напомнить позицию НАК «Нафтогаз Украины», которая является государственной компанией и отражает позицию Украины. Мы послали несколько сообщений «Газпрому» относительно того, что Украина готова платить за российский природный газ цену, которую Украине предоставили в начале 2014 года. А именно, Украина готова платить 268 долл. за тысячу кубометров, - сказал глава правительства. - Если «Газпром» даст положительный ответ на продолжение переговоров и установление цены и подпишет соглашение, то Украина незамедлительно погасит долг в размере 2,2 млрд долл. США, который был сформирован предыдущим правительством».

По его словам, Украина ждет ответа российской стороны, но уже приняла решение о начале процедуры судебного рассмотрения спора. «Правительство и компания НАК «Нафтогаз» приняли решения о начале процедуры подачи в суд на «Газпром». Сегодня российскому монополисту направили предарбитражную ноту. В течение 30 дней по условиям контракта российский монополист должен дать четкий ответ по некоторым вопросам», - сказал Яценюк.

Он отметил, что речь идет о вопросе цены, на которой настаивает Украина, и по некоторым другим аспектам газовых контрактов, которые должны быть «немедленно пересмотрены».

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«Мы предлагаем российскому «Газпрому» встретиться на нейтральной территории – не в Москве, а в Лондоне - для обсуждения предарбитражной претензии украинской стороны. Если в течение 30 дней договоренностей не будет, это означает, что мы переходим в судебное рассмотрение спора. Мы считаем нашу позицию законной и сильной. Мы будем бороться за наши права и интересы всеми законными способами. Основной законный метод – суд в Стокгольме», - подчеркнул глава правительства.

При этом он считает, что шанс избежать арбитража – есть. «Мы ждем от российского монополиста ответа на ноту и надеемся, что российский монополист может избежать рассмотрения спора в Стокгольме, если пойдет на условия, высказанные НАК «Нафтогаз», - сказал Яценюк.