Украина и Словакия договорились о реверсе 8 млрд кубов газа в год

Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа в объеме 8 млрд кубометров в год, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Украина и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает механизм реверсных поставок газа, - сказал он. – Мы по этому меморандуму можем получить 8 млрд кубометров газа в год».

По словам Яценюка, сумма поставки может быть увеличена. «Но этот меморандум – это большое достижение», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, согласно сообщению оператора ГТС Словакии компании Eustream, делегация словацкой компании посетила Киев 25 апреля, где обсудила с представителями “Укртрансгаза” и НАК "Нафтогаз Украины" «незначительные изменения в текст меморандума».

После подписания документа Eustream в сжатые сроки изучит технические варианты транспортировки газа по газопроводу Вояны-Ужгород, чтобы ускорить запуск обратного потока и увеличить первоначально запланированный объем поставок.

Украина на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».