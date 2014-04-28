Бензин на АЗС продолжит дешеветь благодаря стабилизации гривни - эксперт

Цена бензина и дизельного топлива на украинских АЗС на этой неделе может продолжить снижение благодаря стабилизации курса гривни на торгах межбанковского валютного рынка на уровне 11,5 грн/долл.

Об этом сообщил журналистам директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

«Если проанализировать данные, которые мы получили в прошедшую пятницу, то цены розничных сетей на бензин и дизельное топливо снизились. Думаю, на этой неделе такая тенденция продолжится», - сказал Рябцев.

По его словам, сейчас потенциал снижения цены на бензин А-95 составляет около 0,8-1 гривни. Стоимость дизельного топлива может снизиться максимум на 70 копеек, но это снижение может не оправдаться, поскольку спрос на него сейчас значительно вырос из-за начала полевых работ.

«Все это (снижения цен на топливо - УНИАН) произойдет, если гривня будет достаточно стабильна, или когда трейдеры будут убеждены, что никаких существенных колебаний на валютном рынке не произойдет, и никаких ограничений, которые в свое время вводил НБУ, введено не будет», - отметил эксперт.

«Трейдеры не заинтересованы в том, чтобы удерживать цены на высоком уровне», - добавил Рябцев.

Он напомнил, что украинские АЗС в апреле сократили продажи топлива на 20%. При этом еще более значительное снижение реализации из-за ухудшения покупательной способности населения может быть для АЗС критичным.

«Думаю, что следует подождать и в течение этой недели, если ничего не произойдет, мы увидим откат цен, что будет очень хорошо восприниматься нашими автомобилистами», - резюмировал Рябцев.

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Как сообщал УНИАН, ранее в АМКУ заявили, что розничные цены, которые на сегодняшний день сложились на рынке нефтепродуктов, завышены более чем на 1 гривню.

По мнению экспертов, рост цен на топливо в Украине вызван девальвацией гривни, поскольку большую часть нефтепродуктов страна импортирует.

Потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 10 по 22 апреля выросли в среднем на 8,1% – до 15,31 грн/л, дизельное топливо на 9% – до 14,75 грн/л.

На 25 апреля средняя стоимость бензина А-95 составляла 15,32 грн, а дизтоплива - 14,67 грн.

Курс гривни к доллару с начала 2014 года просел на 37%, тогда как за весь 2013 год нацвалюта подешевела всего на 2%.