Аксенов уверяет, что Крым к июлю обеспечит себя электроэнергией на 70%

Крым к июлю сможет на 70% обеспечить себя электроэнергией, заявил нелегитимный глава правительства Крыма Сергей Аксенов.

"Уже установлены 1400 генераторов, работают все объекты жизнеобеспечения. До 1 июля будут смонтированы три большие станции, идет переброска большой мощности из Сочи. Таким образом, мы перекроем 70% всего энергопотребления полуострова", - цитирует Аксенова пресс-служба Совмина.

По его данным, долг Крыма перед украинскими энергопоставляющими компаниями составляет порядка 120 млн грн. "На этой неделе долги будут полностью погашены", - сказал Аксенов.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля энергопоставляющая компания "ДТЭК Крымэнерго (Симферополь) сообщила, что долг жителей и предприятий Крыма за электроэнергию составляет 741 млн грн - в четыре раза больше, чем компания ежемесячно платит в "Энергорынок" (Украина) за электроэнергию для полуострова.