Словакия рассчитывает открыть реверс газа в Украину в августе

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream рассчитывает начать в августе 2014 года реальные реверсные поставки газа в Украину.

«Мы верим в то, что реверсные поставки газа начнутся в августе 2014 года», - заявили УНИАН в компании Eustream.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 апреля Украина и Словакия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере организации реверсных поставок газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, ежегодный объем поставок может составить порядка 8 млрд кубометров, с дальнейшей возможностью увеличения.

Делегация словацкой компании посетила Киев 25 апреля, где обсудила с представителями “Укртрансгаза” и НАК "Нафтогаз Украины" «незначительные изменения в текст меморандума».

После подписания документа Eustream в сжатые сроки изучит технические варианты транспортировки газа по газопроводу Вояны-Ужгород, чтобы ускорить запуск обратного потока и увеличить первоначально запланированный объем поставок.

Украина на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, Украина может ежегодно импортировать до 30 млрд кубометров газа по этому маршруту и тем самым свести до минимума энергозависимость от «Газпрома».