Электроэнергия для промышленности подорожает почти на 5%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на май на 4,8%.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭ от 25 апреля 2014 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в мае увеличится до 85 коп. за кВт/ч с 81,11 коп. в апреле, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 108,2 коп. за кВт/ч с 103,24 коп.

Читайте такжеТариф на электроэнергию АЭС снова повышают

Справка УНИАН. Розничные тарифы для потребителей первого класса напряжения в апреле 2013 года составили 77,97 коп. за 1 кВт/ч, для потребителей второго класса напряжения – 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

Читайте такжеВ Украине значительно вырос тариф на тепло для бюджетников и бизнеса

НКРЭ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

