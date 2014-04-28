Встреча Украины, России и ЕС по газу может пройти 2 мая в Варшаве

Представители России, Украины и ЕС планируют обсудить газовый вопрос 2 мая в Варшаве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министра энергетики РФ Ольга Голант.

"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер в телефонном разговоре достигли предварительной договоренности о проведении трехсторонних переговоров для разрешения кризисной ситуации по оплате Украиной задолженности за российский газ. Встречу планируется провести 2 мая в Варшаве", - отметила представитель Минэнерго РФ.

По ее данным, свое участие в переговорах в ближайшее время должна подтвердить украинская делегация.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявив, что Украина готова платить за российский газ не более 268 долл. за тысячу кубометров и готова отстаивать свою позицию в суде, если российский газовый монополист не согласится на предложенные Киевом условия.

По его словам, Украина ждет ответа российской стороны, но уже приняла решение о начале процедуры судебного рассмотрения спора. «Правительство и компания НАК «Нафтогаз» приняли решения о начале процедуры подачи в суд на «Газпром». Сегодня российскому монополисту направили предарбитражную ноту. В течение 30 дней по условиям контракта российский монополист должен дать четкий ответ по некоторым вопросам», - сказал Яценюк.

Он отметил, что речь идет о вопросе цены, на которой настаивает Украина, и по некоторым другим аспектам газовых контрактов, которые должны быть «немедленно пересмотрены».

Напомним, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.