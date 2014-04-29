Нефть торгуется разнонаправленно на фоне санкций против России

Мировые цены на нефть в понедельник, 28 апреля, изменились разнонаправленно на фоне введения санкций США в отношении России и статданных по американскому рынку недвижимости, сообщает РИА Новости.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil опустилась на 1,46 доллара — до 108,12 доллара за баррель, достигнув цены недельной давности. Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,24 доллара — до 100,84 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 апреля, выросли на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,9%, — до 397,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 2,3 миллиона баррелей.

В понедельник США ввели санкции против 7 граждан РФ и 17 компаний. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также в связи с позицией России по Украине.

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Некоторую поддержку котировкам американской нефти WTI оказывает сильная статистика по рынку недвижимости, говорящая в пользу роста экономической активности в стране.

Национальная ассоциация риэлторов в понедельник сообщила, что количество незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке в марте выросло на 3,4% по сравнению с февралем. Рост показателя был зафиксирован впервые за девять месяцев. Аналитики ожидали увеличения на 1%.