«Газпром» признал, что из-за санкций может потерять доверие инвесторов

В «Газпроме» признали, что из-за санкций Запада компания не сможет привлекать займы на международных рынках.

Об этом говорится в отчете руководства «Газпрома», текстом которого располагает УНИАН.

«Возникновение новых очагов напряженности или эскалация уже существующего конфликта в отношениях между Россией и другими странами, включая эскалацию кризиса в Украине, а также введение международных санкций в ответ на обострение конфликта могут негативно повлиять на экономику региона, включая российскую экономику. В свою очередь, это может привести к потере доверия международных инвесторов к экономике региона и к инвестициям в Россию в целом. Результатом отсутствия доверия может стать снижение ликвидности, нестабильность торговой деятельности и существенное снижение цен на котируемые ценные бумаги компаний, ведущих деятельность в России, включая АДР ОАО «Газпром», а также невозможность для Группы "Газпром" привлекать заемный или акционерный капитал на международных рынках капитала», - говорится в документе.

Читайте такжеЯценюк: Украина подаст в суд, если «Газпром» не согласится на условия Киева

Подчеркивается, что ухудшение отношений России с другими странами может негативно повлиять на российскую экономику и экономику близлежащих регионов, а также вызвать перебои в поставках газа в Европу.

Отмечается, что в последние несколько лет Россия была вовлечена в конфликты с участием других стран-членов СНГ. В ряде случаев это привело к ухудшению отношений России с другими членами международного сообщества, включая Соединенные Штаты Америки и различные страны Европы. Во многих из этих стран зарегистрированы финансовые организации и компании, имеющие крупные инвестиции в России.

«Конфликты и ухудшение отношений России с соседними странами могут оказать негативное влияние на инвестиционные стратегии и инвестиционные решения таких организаций и компаний», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине. В апреле пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области. Они похищают, пытают и убивают людей, берут заложников.

17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, захватившие правительственные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия. Однако Россия не выполняет эти договоренности.

24 апреля после начала силами МВД активной фазы антитеррористической операции в захваченном боевиками Славянске Донецкой области, президент РФ Владимир Путин заявил, что «действия властей Киева против народа Украины будут иметь для них последствия, в частности в плане межгосударственных отношений РФ и Украины». А министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале учений в пограничных с Украиной районах.

По информации представителя Украины в Совете безопасности ООН Юрия Сергеева, во время военных учений на границе с Украиной Россия сосредоточила артиллерию, установки "Град" и около 200 танков.

24 апреля президент США Барак Обама обвинил Россию в несоблюдении женевских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине и прибавил, что США могут "ввести дополнительные санкции против России", если она продолжит "пренебрегать договоренностями". По его словам, США намерены продолжать добиваться дипломатического урегулирования кризиса в Украине.

28 апреля США ввели санкции против 7 граждан РФ и 17 компаний.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джей Карни, санкции наложены из-за присоединения Крыма, которое США не признают, а также из-за позиции России по Украине. «С 17 апреля Россия не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства, напротив, она устроила еще большую эскалацию кризиса», - заявил Карни, назвав «неоспоримой» причастность России к насилию на востоке Украины.

Государственный секретарь США Джон Керри подтвердил, что власти США находятся лишь в шаге от введения санкций в отношении целых секторов российской экономики, в том числе энергетического, финансового и оборонного.