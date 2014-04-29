Словакия обещает максимально загрузить газопровод в Украину к октябрю

«Высокопоставленные члены Европейской комиссии попросили нас сократить сроки технической подготовки воянского трубопровода и увеличить объемы до максимума. Мы обещали сделать все, что в наших технических и законодательных возможностях, чтобы в ускоренном режиме достичь объемов 8-9 млрд кубометров газа в год», - сказал глава Eustream Томас Маречек после подписания меморандума о взаимопонимании в реверсных поставках газа на Украину, передает пресс-служба словацкого оператора.

Как сообщает украинский оператор ГТС, госкомпания «Укртрансгаз» (один из подписантов меморандума), документ предусматривает два варианта поставок газа в Украину по словацкому маршруту.

Первый вариант, «малый реверс» - предполагает организацию физических реверсных поставок из Словакии в Украину на уровне 22 млн куб. м в сутки.

По расчетам украинской стороны, поставки по данному варианту могут быть начаты с 1 сентября 2014 года, хотя в словацкой компании Eustream уверены, что реальные поставки могут начаться уже в августе, после завершения всех технических и организационных мероприятий на территории Словакии. Фактический объем поставки может быть увеличен по результатам тестирования системы.

Второй вариант - так называемый «большой реверс», на который украинская сторона рассчитывала с самого начала, так как он позволяет прокачивать через словацкий маршрут до 30 млрд кубометров газа в год, что сведет фактически к нулю закупки Украиной российского газа, цена на который с 1 апреля 2014 года была повышена «Газпромом» до 480 долл. за тыс. кубометров с 268,5 долл. Однако, по данным «Укртрансгаза», организация второго варианта предполагает проведение определенных консультаций и юридических действий, в том числе, с участием компании «Газпром экспорт», которая выполняет на сегодняшний день роль посредника в пункте передачи газа на украинско-словацкой границе.

Кроме того, как отметили в «Укртрансгазе», меморандум предусматривает сотрудничество Еврокомисии, Eustream и «Укртрансгаза» по вопросу подписания стандартного операторского соглашения об объединении соседних газотранспортных систем по всем линиям газопровода на границе Украины и Словакии.

«В частности, операторское соглашение об объединении соседних газотранспортных систем по линии Вояны-Ужгород было подписано в Братиславе», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

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Справка УНИАН. Украина, пытающаяся избежать топливной зависимости от России, на протяжении последних двух лет не могла договориться со Словакией о поставках газа с ее территории. По мнению украинской стороны, главной причиной торможения переговорного процесса является российский газовый монополист - «Газпром», так как он контролирует через свою «дочку» «Газпром экспорт» газоизмерительный пункт на границе Украина-Словакия в Капушанах. Украина пока не достигла договоренностей с «Газпромом» по ряду газовых вопросов, в том числе и в отношении Словакии.

Позиция Украины заключается в том, что она готова платить за российский газ 268,5 долл. за тыс. кубометров, как было договорено при президентстве Януковича.

С недавнего времени, после обострения отношений Украины и России, переговорный процесс переместился на международный уровень, с европейским посредником. Как ожидается, трехсторонняя встреча Россия, Украина и ЕС может пройти 2 мая в польской столице, Варшаве.

