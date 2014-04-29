«Газпром» уже недоволен Молдовой и Беларусью

Об этом говорится в отчете руководства «Газпрома», текстом которого располагает УНИАН.

«В настоящее время существенная часть поставок группой "Газпром" природного газа потребителям Европы зависит от трубопроводной системы, проходящей по территории Украины, Беларуси и Молдовы. Может сложиться ситуация, когда «Газпром» не сможет предотвратить потенциальный сбой в транзите газа группы через территорию этих стран», - говорится в документе.

Отмечается, что были случаи, когда поставки газа, предназначавшиеся для европейских потребителей, были перенаправлены из-за разногласий со странами, через территорию которых проходит транзит газа. Любой сбой в транзите через территорию Украины, Беларуси и Молдовы, включая потенциальный отбор газа, поставляемого в Европу, может привести к тому, что «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по поставкам газа европейским потребителям.

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"Продолжающийся политический и экономический кризис в Украине усиливает опасения в отношении того, что украинский контрагент ОАО «Газпром» не сможет выполнить свои обязательства по транзиту газа и прибегнет к отбору газа, предназначенного для потребителей Европы, что может негативно повлиять на результаты деятельности и наше финансовое положение", - говорится в отчете компании.

Отмечается, что для снижения зависимости от транзитных стран «Газпром» постепенно осуществляет переход на общепринятые в мировом газовом бизнесе принципы и механизмы рыночного ценообразования на импортируемый странами газ и на оказываемые ими услуги по его транзиту; реализует газотранспортные проекты, нацеленные на диверсификацию экспортных маршрутов (введена в эксплуатацию вторая нитка газопровода «Северный поток» и продолжаются работы по проекту «Южный поток»), расширяет возможности по использованию ПХГ за рубежом, а также развивает торговлю СПГ.