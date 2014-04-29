«Киевэнерго» задолжало «Нафтогазу» 3,8 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время расширенного заседания коллегии КГГА директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Новицкий.

В то же время он отметил, что по данным “Киевэнерго”, указанный долг составляет меньшую сумму - 2,552 млрд грн и отклонение в сумме 1,236 млрд грн объясняется разницей в цене дешевого и дорогого газа в четвертом квартале 2013 года.

Читайте также«Киевэнерго» за год заработало 1 млрд грн

Как сообщил Новицкий, указанную разницу в объеме 1,236 млрд грн планируется погасить за счет средств госбюджета и соответствующее обращение уже направленно городской властью в Кабинет министров Украины. Директор департамента сообщил, что в структуре долга “Киевэнерго” (3,8 млрд грн), в частности: долг по разнице в тарифах на тепловую энергию составляет 687 млн грн; задолженность организаций и учреждений, которые финансируются из госбюджета — 104 млн грн; задолженность организаций и учреждений, которые финансируются из городского бюджета — 697 млн грн; задолженность ЖЭО — 1 млрд 311 млн грн.

По словам Новицкого, сумма по разнице в тарифах будет погашена за счет средств госбюджета. Относительно других сумм в структуре долгов, по его словам, проблемным является лишь погашение задолженности по оплате за полученную услугу от населения. Остальные же долги в структуре будут погашены за счет средств городского бюджета, и сейчас эти средства изыскиваются.

Читайте такжеПотребители задолжали "Нафтогазу" 22,4 млрд гривень