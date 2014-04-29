«Укртрансгаз» увеличил прибыль в 2,8 раза

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2013 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2012 годом в 2,8 раза - до 1,254 млрд грн с 0,453 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход «Укртрансгаза» от реализации продукции за 2013 год сократился по сравнению с 2012 годом до 15,695 млрд грн с 16,441 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась до 0,709 млрд грн с 2,036 млрд грн.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в 2012 году увеличил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 9,2%.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».