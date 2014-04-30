Цены на нефть снижаются после заметного роста накануне

По итогам торгов 29 апреля котировки фьючерсов на нефть марки WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на $0,44 (+0,46%) и составили $101,28 за баррель. Фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне прибавил $0,86 (+0,8%) и составил $108,98 за баррель.

Сегодня утром фьючерсы на Brent с поставкой в июне подешевели на $0,32 до $108,66 за баррель, а фьючерсы на WTI с поставкой в июне - на $0,80 до $100,48 за баррель.

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По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,4 миллиона баррелей до 400 миллионов - максимального объема с начала наблюдений в 1982 году. По данным Американского института нефти, запасы на прошлой неделе повысились на 3 миллионов баррелей.

Снижение цены Brent объясняется падением цены американского эталона, считает генеральный директор аналитической фирмы Barratt Bulletin в Сиднее Джонатан Бэррет.

"Я думаю, ситуация в Ливии окажет давление на Brent", - сказал он, добавив, что только стабильные поставки нефти из Ливии окажут влияние на рынок.

В порту Харига на востоке страны, недавно возобновившем работу после восьмимесячного перерыва, загружается второй танкер с нефтью. Также был открыт порт Зувайтина, но еще два порта пока закрыты.

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Евросоюз вслед за США, Канадой и Японией ввел санкции в отношении ряда лиц в России и Крыму в ответ на дестабилизацию ситуации и выступления пророссийских сепаратистов на востоке Украины, но не тронул российские компании.

"Крайне маловероятно, что санкции затронут нефтяные рынки. Европе нужна нефть, а России нужны деньги", - сказал директор по анализу сырьевых рынков Societe Generale в Сингапуре Майк Кинан.

