Лукашенко недоволен Россией и хочет отложить Евразийский экономический союз

Об этом он заявил во время встречи с президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым в Минске.

Лукашенко предложил отложить на десять лет формирование Евразийского экономического союза (ЕЭС), если Россия и Казахстан не готовы к отмене изъятий и ограничений во взаимной торговле, в том числе нефтью.

Как сообщает газета «Ведомости», переговоры президентов о создании ЕЭС с 2015 года продолжались до позднего вечера вторника. Ключевой вопрос, на который президенты должны были найти ответ, — сохранять ли тарифные и нетарифные ограничения на поставку российских товаров, в первую очередь нефти в Беларусь. Все ограничения должны быть сняты с 2015 года, но для бюджета России это может обернуться громадными потерями — по оценкам Минфина, до $30 млрд, если компании начнут экспортировать товары через белорусских партнеров.

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Об итогах переговоров объявил поздно вечером председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко. До конца года Россия и Беларусь должны урегулировать спор путем двусторонних переговоров, а затем обсудить условия работы единого рынка нефти, нефтепродуктов и газа трех стран, он должен появиться не позднее 2025 г., рассказал он.

Договориться с Беларусью будет сложно, признает чиновник, участвовавший в переговорах, для обеих стран это принципиальный момент. Обсуждался компромисс: Беларусь отдает не все пошлины от экспорта нефтепродуктов, а лишь часть — но это был наименее вероятный вариант, рассказывает другой российский чиновник.

От идеи создания ЕЭС Россия вряд ли откажется, считает федеральный чиновник: «От ЕЭС есть не только политические, но и экономические выгоды — единые (пусть и со временем) правила на всем пространстве, единые рынки». Это ожидаемые проблемы, ЕС тоже был долгим проектом, продолжает он, дети также бывают капризными — с этим можно бороться, но не только конфетами. Скорее всего Россия отстоит сохранение каких-то ограничений, но предложит Беларуси альтернативный вариант поддержки, считает чиновник: «Если говорить цинично, то вопрос — в каких размерах мы готовы дополнительно дотировать Беларусь. Форма вторична — их устроит любая форма».

Лукашенко в значительной мере прав, говорит Наталья Волчкова из Российской экономической школы, но вряд ли он откажется от ЕЭС: «Он торгуется, почувствовал момент, что Россия в сложном положении — разорваны отношения с Западом — и готова пойти на уступки». Вряд ли Россия в ближайшем будущем отменит квоты на беспошлинные поставки нефти, так как это повлекло бы за собой слишком серьезные последствия, но на уступки скорее всего будет вынуждена пойти, рассуждает Волчкова: от ЕЭС Москва не откажется. Возможно, Россия откажется от белорусской компенсации за беспошлинную нефть, возможно — сама предоставит компенсацию, пересмотрев распределение пошлин внутри союза, говорит она, это вопрос переговоров и торга.

ЕЭС — скорее политический проект, экономического эффекта практически нет, считает Алексей Портанский из Высшей школы экономики, на страны Таможенного союза приходится лишь 7,5% от внешней торговли России и перспектив для роста оборота нет. От членства в ЕЭС, по его словам, выиграли бы небольшие экономики — Киргизия, Армения. Они резко расширят рынок сбыта, а для России главный покупатель — дальнее зарубежье, резюмирует он.