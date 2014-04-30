Украина согласилась на переговоры по газу с Россией и ЕС в Варшаве

Украина подтвердила свое участие в трехсторонних переговорах с Российской Федерацией и Европейским Союзом на тему газовых поставок, которые пройдут в ближайшую пятницу, 2 мая, в Варшаве.

Об этом УНИАН сегодня сообщила пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера Сабин Бергер.

Читайте такжеВстреча Украины, России и ЕС по газу может пройти 2 мая в Варшаве

"Да, господин Продан (министр энергетики и угольной промышленности Украины - УНИАН) подтвердил, что он примет участие во встрече", - отметила она.

Пресс-секретарь назвала главной целью встречи обсуждение письма президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу президенту Российской Федерации Владимиру Путину на тему газовых поставок в ЕС и Украину.

Во встрече примут участие Эттингер и министр энергетики России Александр Новак.

Как сообщал УНИАН, в отправленном в апреле письме 18 странам Европейского союза Путин предупредил о возможных проблемах с поставками газа из-за газовой задолженности Украины, через территорию которой поставляется около половины российского газа в 28 государств ЕС.

Он также заявил, что Россия из-за долгов, размер которых она оценивает в 2,2 млрд долл., может перевести Украину на предоплату в поставках газа и предложил ЕС обсудить эти моменты.

Баррозу в своем письме-ответе Путину согласился на переговоры, но выступил против перевода Украины на предоплату и высказался за прозрачные и рыночные условия газовых поставок.

С апреля текущего года Россия отменила все предоставленные скидки на газ для Украины, в результате чего его цена выросла до рекордных 485 долларов за тысячу кубометров, что в 1,8 раза больше, чем в 1 квартале текущего года.

По данным СМИ, дороже, чем для Украины, российский газ стоит только для Франции покупающей его по 550 долл. при средней цене для всех стран ЕС в 370 долл.