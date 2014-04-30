Газ для промпотребителей и госучреждений с мая подорожает еще на 17,5%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение повысить с 1 мая 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также для государственных учреждений на 17,5% - до 4 724 грн за тыс. кубометров с 4 020 грн за тысячу кубометров.

Соответствующее решение комиссия приняла 30 апреля на открытом заседании.

Как объяснили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, повышение тарифов связано с колебаниями курса гривни к доллару.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в марте текущего года, в связи с повышением цены на импортируемый из России газ более чем на треть, приняла решение повысить с 1 апреля 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 64%, до 4 020 грн за тысячу кубометров.

Также НКРЭ приняла решение с 1 мая 2014 года повысить минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% - до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.

