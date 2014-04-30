Нефтегазовая Cadogan Petroleum за год сократила убыток в 6 раз

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum в 2013 году сократила чистый убыток по сравнению с 2012 годом в 6 раз - до 14,689 млн долл. с 92,661 млн долл., говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, убыток на каждую обыкновенную акцию компании сократился по итогам 2013 года до 6,3 центов с 40,1 цента в 2012 году.

Убыток компании до налогообложения сократился в 2013 году по сравнению с 2012 годом до 14,4 млн долл. с 92,4 млн долл.

Выручка компании от реализации продукции в 2013 году выросла по сравнению с 2012 годом до 3,772 млн долл. с 3,761 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Cadogan Petroleum планирует заняться добычей сланцевого газа во Львовской области.

На данный момент Cadogan Petroleum проводит исследования на площади 15,4 кв. км во Львовском бассейне с целью определения наилучшего места для старта первой разведывательной операции.

В октябре 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

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Eni получает контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. После заключения договора Cadogan оставляет за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведочно-добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков компания также работает на западе страны - в Карпатах.