Роснефть может остаться без кредитов из-за санкций

В то время как Роснефть ведет переговоры о предоплатах в $1,5-2 миллиарда с BP и нефтетрейдером Vitol, США ввели санкции в отношении Сечина как одного из приближенных президента РФ Владимира Путина, пишет Reuters.

Роснефть все больше зависит от кредитов в счет поставок нефти, по мере того как другие источники финансирования, включая рынки облигаций, становятся менее доступными для нее и других российских компаний.

"Ситуация для Роснефти ухудшается, эти соглашения о предоплате стали для компании важным источником средств, их необходимо заключить", - сказал один из источников.

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В начале 2013 года Роснефть взяла два синдицированных кредита на общую сумму $30,1 миллиарда для покупки ТНК-ВР. Она планировала рефинансировать промежуточные кредиты на $12,7 миллиарда и $11,9 миллиарда за счет выпуска облигаций, но эти планы провалились в мае прошлого года.

По словам другого банкира, после многомесячной задержки Роснефть и ВР почти договорились о пятилетнем кредите на $1,5-2 миллиарда под 200 базисных пунктов плюс комиссионные сборы. Первоначальная сумма кредита, открытого в ноябре 2013 года, составляла $5 миллиардов, но он был приостановлен в январе, после того как Роснефть получила $3,4 миллиарда от банков.

ВР обсудила ситуацию с юристами, которые заверили компанию, что сделка может состояться, так как против самой Роснефти санкций нет, сообщил один из источников.

Однако другие источники считают, что соглашений не будет, так как банки стремятся сократить операции с российскими компаниями, ожидая новых санкций. Вероятность договориться о кредитах была бы выше, если бы Сечин покинул свой пост, сказал один из источников.

"Это зависит от формулировки санкций и того, останется ли Сечин активным директором компании", - сказал он.

По словам другого источника, Роснефти с ее высокими капиталовложениями необходимо ежегодно привлекать заемные средства в размере около $25 миллиардов.

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