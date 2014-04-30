Экологи призывают Кабмин сократить зависимость от ядерного топлива России

Представители общественных и экологических организацией, которые входят в состав общественного совета при Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, предложили правительству пересмотреть планы строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС с возможностью дальнейшего использования топлива американского атомного гиганта Westinghouse, что позволит существенно сократить зависимость от российского ядерного топлива.

Об этом говорится в открытом письме, направленное на имя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия, которое было опубликовано на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования.

«Результаты конкурса по выбору реакторной установки и, соответственно, все последующие решения, касающиеся реализации проекта, должны быть отменены, поскольку выбранная реакторная установка не соответствует современным требованиям безопасности и значительно уступает существующим аналогам, в частности EPR-1500 (AREVA, Франция) и AP-1000 (Westinghouse, США)», - говорится в обращении.

По мнению экологов, расширение квалификации и использования для украинских АЭС свежего ядерного топлива, произведенного по технологии Westinghouse, позволит сократить импорт ядерного топлива из России, а значит - снизит зависимость от монопольного поставщика.

Кроме того, общественные организации предлагают восстановить реализацию проекта строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), так как на сегодняшний день ядерное топливо, которое вывозится с трех украинских АЭС в Россию, приносит российской стороне прибыль в объеме более 100 млн долл. в год.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне построят хранилище отработанного ядерного топлива

«На сегодняшний день отработанное ядерное топливо с трех украинских АЭС (Хмельницкой, Ривненской и Южно-Украинской) вывозится на временное хранение (от реакторных установок типа ВВЭР-1000) и переработку (от реакторных установок типа ВВЭР-440) в РФ. В результате Украина ежегодно перечисляет РФ более 100 млн долл. с тенденцией к постоянному увеличению стоимости этих услуг», - говорится в открытом письме.

Члены общественного совета считают, что реализация данных мер позволит сократить импорт ядерного топлива из РФ, а отказ от совместных проектов в сфере атомной энергетики позволит уменьшить зависимость Украины от России, что значительно повысит энергетическую независимость страны.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. В 2010 году Кабинет министров Украины и правительство РФ подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства данных энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Топливо производства американского концерна Westinghouse используется в Украине на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС.

Westinghouse - американская электротехническая и ядерная компания США. Основана изобретателем, промышленником и предпринимателем Джорджем Вестингаузом в 1886 году.

Читайте такжеКабмин сменил гендиректора госконцерна «Ядерное топливо»