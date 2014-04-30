Долг Украины за российский газ достиг $3,492 млрд - "Газпром"

Задолженность Украины за российский газ, по предварительным данным, на 30 апреля составляет 3,492 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

"Учитывая заявку "Нафтогаза Украины" на 30 апреля и те объемы, которые мы уже поставили в этом месяце, общая задолженность Украины за российский газ, по предварительным оценкам, составит 3,492 миллиарда долларов", - сказал Куприянов.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до порядка 480 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. за тысячу кубометров в первом квартале этого года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, долг Украины за поставки российского газа в 2013 году составляет 1,45 млрд долл., за февраль - 261 млн долл., за март - 550 млн долл.

15 апреля НАК «Нафтогаз Украины» повторно отправил российскому газовому монополисту - компании «Газпром» свое предложение о полном погашении долгов в размере 2,2 млрд долл. за импортированный ранее газ в случае согласования цены на российское топливо на уровне 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 8 апреля, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина может обратиться в Стокгольмский суд, если Россия будет ограничивать или останавливать поставки газа.

По мнению юристов, Украина имеет большие шансы отстоять низкие цены на российский газ в Стокгольмском арбитражном суде, куда правительство намерено подать иск, если до конца мая Россия не согласится пересмотреть цену на газ и другие невыгодные для Украины условия газового договора.