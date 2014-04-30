Украина имеет большие шансы отстоять в суде низкие цены на газ - юристы

Украина имеет большие шансы отстоять низкие цены на российский газ в Стокгольмском арбитражном суде, куда правительство намерено подать иск, если до конца мая Россия не согласится пересмотреть цену на газ и другие невыгодные для Украины условия газового договора.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин.

«Мы можем воспользоваться и выиграть этот спор на выгодных для нас условиях», - сказал Батрин, отметив, что решение может быть принято в течение 2-3 лет.

По его словам, Украина в суде может пересмотреть ряд невыгодных для страны условий газового контракта с Россией. Это касается не только снижения цены газа, но и отмены положений о недоборе газа, запрета на его реэкспорт, а также применения штрафных санкций.

С ним согласился присутствующий на пресс-конференции президент Украинской иностранной юридической коллегии "Укринюрколлегия" Даниил Курдельчук.

«По условиям контракта можно пересмотреть цену, если она не отвечает обстоятельствам, сложившимся на энергетическом рынке. Именно таким путем пошли европейцы», - сказал юрист.

По его словам, некоторые европейские страны получили скидки и преференции в судебном порядке или же путем переговоров, когда Россия поняла, что нельзя доводить ситуацию до арбитражного суда.

В то же время, Батрин подчеркнул, что, предоставив Украине цену на газ в 1-м квартале на уровне 268 долл./тыс. куб. м, Россия признала ее рыночной, а та цена, которую она предлагает сейчас в 480 долл./тыс. куб. м, является политической с целью оказания экономического давления на Украину.

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«Здесь (в суде - УНИАН) есть большие перспективы для защиты интересов Украины, поскольку будет определено, какая цена является рыночной», - сказал Батрин.

«Сто процентов, если даже Россия будет предлагать газ по 400 долларов, нужно идти в арбитраж и отстаивать позицию по 268 долл., а уже потом торговаться», - добавил юрист.

Он отметил, что на принятие решения суда будет влиять также то, что контрольный пакет акций «Газпрома» принадлежит России, которая аннексировала Крым и продолжает организовывать беспорядки на востоке Украины.

«Когда дело принимается к производству, то поведение сторон влияет на мнение арбитров. И я не уверен, как та сторона, которая является нашим оппонентом, будет себя вести, так как она будет демонстрировать ту линию, которая будет осуждена судом», - добавил Курдельчук.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство Российской Федерации в связи с односторонней денонсацией соглашений с Украиной по Черноморскому флоту, в том числе харьковских соглашений, отменило льготную таможенную пошлину на газ для Украины, что предусматривает повышение цены на газ на 100 долларов - до 485 долл. за тысячу кубометров.

9 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что Украина прекратила закачку российского газа в свои подземные хранилища, так как украинскую сторону не удовлетворяет тот уровень цены на газ, который был установлен "Газпромом" с 1 апреля, и Украина будет вести переговоры с российской стороной о возврате старой цены, которая действовала в первом квартале 2014 года.

11 апреля Продан сообщил, что Украина готовится к подаче иска в Стокгольмский арбитражный суд по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией «Газпром», которая поставляет газ для Украины по необоснованно высокой цене.

При этом к подготовке подачи иска привлекаются юристы, имеющие опыт судебных разбирательств с «Газпромом».

В конце апреля премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что 28 апреля российскому монополисту компании «Газпром» была направлена предарбитражная нота. Согласно условиям контракта, в течение 30 дней «Газпром» должен дать четкий ответ по цене на газ и другим вопросам. Если ответа не будет, то Украина начнет судебное рассмотрение спора.

По словам Яценюка, если «Газпром» даст положительный ответ на продолжение переговоров и установление цены на газ не выше 268 долл./тыс. куб. м., то Украина незамедлительно погасит долг в размере 2,2 млрд долл., который был сформирован предыдущим правительством.