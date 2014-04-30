Четырех крупных операторов АЗС подозревают в ценовом сговоре

Антимонопольный комитет Украины подозревает сети АЗС Shell, WOG, «ОККО» и Parelell в ценовом сговоре, который привел к необоснованному повышению цен на нефтепродукты.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

«Субъекты хозяйствования, которые реализуют топливо на АЗС под брендами «ОККО», «WOG», «SHELL», «Parallel» и некоторые другие, цены не снизили и по состоянию на 29 апреля 2014 года установили их на бензин А-95 на уровне 15,99-16,07 грн/л. Вместе с тем, предоставленная комитету информация не дает оснований для заключения об обоснованности именно таких цен», - сказано в сообщении.

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В ведомстве сообщили, что намерены проверить соблюдение законодательства о конкуренции данными сетями и в случае выявления нарушений принять исчерпывающие меры.

«Учитывая вышесказанное, а также то, что эти участники рынка повышали цены на моторные бензины и дизельное топливо практически одновременно и устанавливали их на одинаковом или близком по размеру уровне, а на многих региональных рынках эти субъекты хозяйствования имеют признаки индивидуальной или коллективной монополии, территориальным отделениям Антимонопольного комитета Украины поручено осуществить проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции этими участниками рынка при установлении цен на бензины и дизельное топливо», - отмечается в сообщении.

В то же время, в сообщении АМКУ отмечается, что сети АЗС «Укрнафта», «Авиас», ANP, БРСМ и UkrPetrol снизили цены до 14,65-14,7 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет считает обоснованной цену бензина марки А-95 на уровне 14,95-15,45 грн за литр.

Сеть автозаправочных станций WOG принадлежит группе «Континиум», возглавляемой народным депутатом Игорем Еремеевым, которого также называют тендерным королем.

Компании Еремеева уже несколько лет подряд являются основными поставщиками топлива для госкомпаний и учреждений. И чувствуют себя уверенно при любой власти: «тендерный успех» пришел к фирмам действующего народного депутата еще в 2008 году, во времена премьерства Тимошенко, затем этот успех был основательно закреплен при президенте Януковиче. Несмотря на произошедшую революцию и смену власти в 2014 году, компании Еремеева стабильно продолжают выигрывать тендеры на госзакупки.

Например, с 2008 по 2014 годы компании Еремеева («Золотой экватор», «Континент Нафто Трейд», «Континиум – Галичина») выиграли почти половину тендеров «Укрпочты» на поставку нефтепродуктов на сумму 314,88 млн грн.

Зачастую фирмы Еремеева одновременно могут принимать участие в одном тендере, что является грубым нарушением законодательства.

В частности, в декабре контролируемая Еремеевым компания «Вог Аэро Джет» выиграла тендер на поставу дизельного топлива «Укрзализпостачу» на сумму 2,62 млрд грн. Единственным допущенным конкурентом этой компании была другая компания Еремеева - «Укрпостач-Нафтотрейд», которая с 2011 года, по информации сайта «Наши гроші», получила заказов от Укрзализныци» на 5,66 млрд грн.

В 2011 году Антимонопольный комитет обвинил компании Еремеева в продаже топлива по завышенным ценам.

В ноябре 2011 года СБУ провела обыск в офисе Еремеева, расследуя поставки топлива «Укрзализныце» по завышенным ценам.

«Parallel» - сеть АЗС на Востоке Украины. Принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.