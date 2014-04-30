Яценюк подтвердил, что Украина, ЕС и Россия договорились о "газовой" встрече

Украина, Европейский Союз и Россия договорились о проведении трехсторонней встрече по урегулированию газового конфликта, при этом Украина сохраняет за собой право обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, открывая заседание правительства.

«Мы достигли договоренности о проведении трехсторонней встречи в формате Украина, ЕС И РФ по урегулированию газового конфликта, – сказал глава правительства. – Но я напомню: Украина отправила «Газпрому» предарбитражную претензию. Через 29 дней, если не будет согласования позиций и не будут удовлетворены требования украинской стороны, мы будем встречаться в Стокгольме – в международном арбитражном суде».

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Ранее глава правительства отмечал, что ключевой претензией Украины является цена на газ. Украинская сторона настаивает на сохранении цены в 268 долл. за тысячу кубометров.

Накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан также отметил, что темой трехсторонней встречи станет вопрос поставок и транзита газа. «Я думаю, что будет обсуждаться весь спектр вопросов наших взаимоотношений в газовом секторе», - сказал Продан.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя встреча по газовому вопросу состоится в Варшаве 2 мая.