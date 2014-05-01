Россия подала в суд на ЕС из-за Третьего энергопакета

Россия начала процедуру судебного разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС и членами ЕС мер так называемого "третьего энергопакета", сообщил РИА Новости источник, близкий к ВТО.

В соответствии с ним, собственниками расположенных на территории ЕС магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Они должны либо продавать свои активы в ЕС, либо передать право на управление трубопроводами независимым компаниям из ЕС. Кроме того, в том случае, если компании-операторы контролируются иностранными лицами, они должны пройти особую процедуру сертификации, в рамках которой к таким операторам предъявляются дополнительные требования.

Например, они должны доказать отсутствие угрозы энергетической безопасности ЕС, чего не требуется в случае, если трубопровод находится под контролем компании ЕС. Эти и другие элементы третьего энергопакета, по мнению России, противоречат обязательствам ЕС в ВТО, касающимся базовых принципов недискриминации и доступа на рынок. Третий энергопакет создает серьезные препятствия для обеспечения стабильных поставок российского газа в ЕС, включая угрозу строительству новой транспортной инфраструктуры, например, в рамках проекта "Южного потока".

Аналогичные требования применяются и к проектам в сфере электроэнергетики.

В соответствии с процедурами ВТО, у России и ЕС есть два месяца для проведения двусторонних консультаций. После этого Россия сможет потребовать учреждения панели арбитров для рассмотрения иска по существу.

Российский представитель не исключил того, что в ходе консультаций будут найдены пути урегулирования проблем.

По его словам, "консультации как раз и предусмотрены процедурами ВТО для нахождения взаимоприемлемых решений".

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"У нас нет цели судиться с Брюсселем ради самого судебного процесса, мы хотим обеспечить предсказуемые условия для экспорта в ЕС в соответствии с правилами ВТО", - сказал источник. Вместе с тем он отверг какую-либо связь иска по третьему энергопакету с событиями вокруг Украины. "Это абсолютно не связанные вещи. Мы начали готовить иск еще в конце прошлого года, когда стало ясно, что по-другому мы проблему не решим", - добавил он.