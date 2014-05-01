В Госдуме предложили Украине обменять заводы ВПК на газовые долги

С соответствующим запросом к вице-премьеру Дмитрию Рогозину обратилась зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

Поводом для обращения стало фактическое сворачивание военно-технического сотрудничества между двумя странами, пишут "Известия"

В своем запросе Оксана Дмитриева просит господина Рогозина оценить, во сколько обойдется импортозамещение продукции украинских ВПК для российского бюджета. По мнению депутатов, целесообразнее было бы предложить Украине погасить долги за газ долями в их предприятиях. По оценке «Газпрома», общая задолженность Киева за поставленный газ на конец апреля достигла $18,5 млрд.

Дополнительным плюсом, по словам Дмитриевой, является и то, что предприятия украинского ВПК в основном имеют государственный статус.

Впрочем, по мнению экспертов, не все предприятия украинского ВПК представляют интерес для России. По словам президента Института стратегических оценок Александра Коновалова, в первую очередь, для российского ВПК интересны производители двигателей для вертолетов и боевых кораблей.

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