Иран разорвал крупный газовый контакт с Китаем

Тегеран расторгнул с Пекином нефтяной контракт на 2,5 миллиарда долларов из-за задержки в выполнении взятых обязательств. Об этом накануне, 30 апреля, пишет Лента.ru со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Ранее министерство нефти Ирана предупредило китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC) о возможности срыва контракта и дало ей 90 дней на погашение обязательств. Ведомство приняло решение о прекращении контакта в связи с тем, что компания не предприняла необходимых мер по урегулированию ситуации.

«Китайская сторона не исполнила условия договора в срок, поэтому мы направили ей уведомление о разрыве контракта», – заявил глава иранской национальной компании по экспорту газа Рокнэддин Джавади.

Никаких комментариев со стороны китайской компании или властей КНР пока не последовало.

В 2009 году стороны подписали соглашение о разработке месторождения Северный Азадеган. По оценкам компании «Газпромнефть», запасы месторождения составляют порядка 150 миллионов тонн, что позволило бы добывать там около 10 тысяч тонн нефти ежесуточно.

Из-за ограничений США и Евросоюза, Иран занимается поставкой нефти в основном в азиатские страны. Примечательно, что главным потребителем иранской нефти в регионе является Китай.

Санкции против Ирана были приняты в ответ на запуск ядерной программы. По мнению запада, Тегеран занимается разработкой атомного оружия под видом развития энергетики.

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