Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за три года

По оценкам агентства Bloomberg, показатель добычи нефти в Организации стран-экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) в апреле 2014 г. упал до своего минимального значения с июня 2011 года, передают Вести.ru.

Основным фактором стало резкое сокращение добычи со стороны ведущих производителей картеля – Саудовской Аравии и Ирака.

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Добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки до отметки 9,5 млн баррелей в сутки. Показатели добычи нефти в Ираке, втором по величине производителе нефти в ОПЕК, также сократились на 100 тыс. баррелей до уровня 3,25 млн баррелей в сутки.