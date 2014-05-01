На Запорожской АЭС выведен в ремонт энергоблок № 4.

Как сообщили УНИАН в информационном центре Запорожской атомной станции, «1 мая 2014 г. в 7.01 минуту энергоблок № 4 ЗАЭС отключен от сети и выведен в плановый средний ремонт, который продлится до 4 июля 2014 года».

В настоящее время на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока: №№ 1, 2, 5, 6. На энергоблоке № 3 идут 39 сутки среднего планово-предупредительного ремонта. Планируется, что ремонтные работы будут завершены 29 мая.

Радиационная обстановка в районе расположения атомной электростанции, по данным информационного центра ЗАЭС, соответствует естественным природным значениям и выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине - уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 тыс. МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой – в 1995 году. В последние годы ЗАЭС вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и свыше 21% от общей выработки электроэнергии в стране.